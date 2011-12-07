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Спасатели Татарстана ищут потерявшегося грибника

Мужчина заблудился рядом с селом Державино в Лаишевском районе.

В Лаишевском районе РТ ищут потерявшегося грибника. О ситуации накануне рассказала испуганная жена, позвонив на единый номер вызова экстренных служб 112. Она сообщила, что ее муж ушел за грибами днем, а спустя пять часов позвонил и сказал, что заблудился.

Сейчас мужчину ищут спасатели, полицейские и волонтеры в Пелевском лесу рядом с селом Державино. 

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Мужчина в Елабужском районе РТ верхом на коне отправился на поиски коров и исчез. Его лошадь вернулась домой одна.

КВ
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