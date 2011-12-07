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В День Республики Национальный музей РТ откроет новую постоянную экспозицию

В экспозиции история республики показывается через судьбы людей, которые оказали влияние на развитие Татарстана.

Завтра, в День Республики и города, Национальный музей РТ представит посетителям масштабную экспозицию «История Татарстана с древнейших времен до наших дней». Открытие новой постоянной экспозиции приурочено к 100-летнему юбилею образования ТАССР и 125-летию Национального музея РТ.

В музейных залах, на площади более 3 тысяч кв. м, можно познакомиться с важнейшими вехами в истории татарского народа в контексте общероссийской истории. О периодах развития Татарстана рассказывают уникальные экспонаты из фондов музея. Многие экспонаты представлены впервые.

Как рассказала «Казанским ведомостям» генеральный директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова, в экспозиции история республики показывается через судьбы людей, которые оказали влияние на развитие Татарстана.

Также впервые при Национальном музее РТ откроется Музейно-образовательный центр «Ремесленный посад», где под руководством мастеров будет можно постичь азы традиционных народных ремесел народов Татарстана.

КВ
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