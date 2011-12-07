Как правильно выбрать букет к 1 сентября: советы казанского эксперта

Откажитесь от крупных букетов!

Наверное, особенно трепетно к выбору цветов относятся родители первоклассников, ведь праздничное фото с первой школьной линейки останется на память на многие годы. И здесь есть свои нюансы. Иногда родители приобретают первокласснику огромный букет, и на фото с ним ребенок выглядит подчеркнуто маленьким, что, конечно, вызывает умиление. А ведь цветы — это еще и подарок учителю. Представьте, каково будет педагогу принять пару десятков громоздких букетов?

«Подбирая букет ко Дню знаний, надо помнить, что он не должен закрывать собой ребенка. Если он длиннее 70 — 80 сантиметров, то будет сложно справиться и самому ученику, и учителю. Тем более, что крупный букет, как правило, в основном состоит из упаковки», — говорит Ляйсан.

С упаковкой или без?

Должна ли вообще быть упаковка на букете? Здесь, по мнению специалиста, надо задать себе вопрос: «Что мы дарим: цветы или упаковку?»

«Сейчас многие предпочитают преподносить просто цветы, но можно это сделать и с упаковкой. Однако прозрачная упаковка „простит“ букет, лучше подобрать крафтовую (бумажную), которая всегда выгодно смотрится в сочетании с цветами. Своих учеников мы учим делать букеты на небольших каркасах. Дело в том, что каркас — это декоративное обрамление букета, которое помогает еще выигрышнее преподнести букет, плюс ко всему защищает цветы от внешнего воздействия. Букет переживет, если ребенок вдруг с ним побежит, дотронется до композиции. Дети, когда встречаются 1 сентября, спокойно не стоят на месте — они активно общаются и весьма подвижны даже во время линейки. Если букет будет на каркасе, то у него больше шансов благополучно дожить до момента вручения», — советует флорист.

На плашке. Некоторые родители, провожая ребенка до школы в День знаний, несут букет срезанными стеблями вверх, пытаясь тем самым сберечь цветы. Но это, по мнению специалиста, неправильно. Кроме того, если цветы стояли в воде, она начнет стекать по стеблям к бутонам, что причинит им вред, а иногда может испортить и дизайнерскую упаковку.

Когда срезать цветы?

Чтобы сделать грамотный хороший букет, важно зачистить все стебли цветов от листьев.

«Я часто вижу, что 1 сентября родители просто срезали на даче цветы, собрали их в охапку, упаковали и так понесли. Однако под упаковкой и внутри букета они оставили листья. Когда такой букет попадет в воду, он загнивает в считанные минуты. Вода зеленеет, появляется неприятный запах, а букет теряет привлекательность уже через несколько часов. Таким образом, чтобы продлить жизнь цветам, в первую очередь необходимо зачистить стебли от листьев. Срезать садовые цветы лучше всего в ранние утренние часы, но если такой возможности нет, то после заката, но никак не в самую жару. Чем сильнее закрыт бутон, тем сильнее он раскроется в вазе», — говорит Ляйсан.

Как не испортить садовый букет?

Если он состоит из нескольких цветов, то их надо подбирать одной цветовой гаммы, считает флорист. Разноцветный букет здесь будет смотреться некрасиво и испортит ощущение единой композиции. Хороший флорист еще добавит немного зелени и воздуха. Цветам не должно быть тесно. Должно быть ощущение, что их любят!

Чтобы продлить жизнь срезанным цветам, в воду в вазе лучше добавлять специальное средство, которое продается в любом цветочном магазине. Главное, чтобы стебли цветов были подрезаны. Дело в том, что сосуды, которые находятся внутри, очень быстро закупориваются. Оказывается, даже десять минут на воздухе снижают их проницаемость. Срез надо делать под углом, что максимально открывает сосуды стебля. Чтобы цветы хорошо себя чувствовали при транспортировке, снизу на стебли можно прикрепить полиэтиленовый пакетик с водой. Единственное, что такой «сосуд» не очень подходит младшим школьникам на 1 сентября, поскольку дети не смогут должным образом уследить за его сохранностью. Но если букет предназначен для торжества, или единый дорогой букет планируют преподносить старшеклассники, лучше предусмотреть такую временную транспортировочную «вазочку».

В моде георгины, астры, гладиолусы и… подсолнух

«Были времена, когда вдруг общество решило отказаться совсем от школьного букета. Но я считаю — это неправильно. Ведь это такой праздник, который надолго остается в душе у каждого ребенка, и я, как мама троих детей, об этом точно знаю. Дети готовятся к нему с большим трепетом, и эта возможность подарить букет учителю запоминается на долгие годы. Я сама еще помню, как мама мне покупала или собирала букет, как я его преподносила учителю. Главная же тенденция во флористике сейчас направлена в сторону садовых цветов. Они самые близкие, самые милые и понятные. Георгины, астры, гладиолусы в их новом прочтении поданы сегодня в актуальной упаковке, в актуальном букете», — поделилась наблюдениями флорист.

Если родители решили, что ребенок преподнесет один цветок, то он должен быть крупный.

«Пусть это будет, предположим, декоративный подсолнух. В бумаге он будет выглядеть круто! А если к нему еще добавить веточку рябины или малины, получится просто эксклюзивный букет. К тому же, правильно выращенный подсолнух имеет большую стойкость. Как вариант — пышная гортензия», — рассказала о современных тенденциях Ляйсан.

По ее словам, если есть желание, чтобы букет простоял долго, то надо избегать кустовых цветов, поскольку для каждого соцветия нужна своя порция воды. Если за таким цветком не очень хорошо ухаживали, дома он быстро завянет. Иными словами, стойкостью отличаются «одноголовые» (когда на одном стебле один бутон), но все без исключения цветы любят прохладу.