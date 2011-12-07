Казанский авиазавод и Минобороны заключили контракты до 2028 года

Министерство обороны РФ и Казанский авиазавод заключили контракты на производство самолетов Ту-214, а также на модернизацию самолетов Ту-95, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-1».

Министерство обороны России подписало контракты на производство самолетов Ту-214, а также модернизацию самолетов Ту-95 с Казанским авиационным заводом (КАЗ) до 2028 года. Об этом сообщил Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-1».

«Уже подписаны контракты на сегодняшний день до 2028 года, это почти 364 миллиарда рублей», — сказал Шойгу.

Напомним, что Шойгу посетил Казань, где оценил ход выполнения госзаказа авиационным и вертолетным заводами.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Шойгу и Минниханов заложили первый камень в основание Казанского военного госпиталя.