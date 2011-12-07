Ушел из жизни бывший начальник казанского отделения ГЖД Иван Белов

Экс-начальник казанского отделения Горьковской железной дороги Иван Белов умер на 69-м году жизни. Причины смерти не уточняются, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Иван Белов родился 6 августа 1953 года в деревне Ключищи Тюлячинского района Татарской АССР.

12 лет (с 1998 по 2010 год) Белов возглавлял казанское отделение ГЖД. При нем была создана компания «Содружество», которая осуществляет перевозки в республиках Татарстан, Чувашия, Марий Эл, Удмуртия, в Кировской области. Иван Белов являлся генеральным директором этой компании с 2010 по 2015 год.