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Ушел из жизни бывший начальник казанского отделения ГЖД Иван Белов

Белов скончался на 69-м году жизни.

Экс-начальник казанского отделения Горьковской железной дороги Иван Белов умер на 69-м году жизни. Причины смерти не уточняются, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Иван Белов родился 6 августа 1953 года в деревне Ключищи Тюлячинского района Татарской АССР.

12 лет (с 1998 по 2010 год) Белов возглавлял казанское отделение ГЖД. При нем была создана компания «Содружество», которая осуществляет перевозки в республиках Татарстан, Чувашия, Марий Эл, Удмуртия, в Кировской области. Иван Белов являлся генеральным директором этой компании с 2010 по 2015 год.

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