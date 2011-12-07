В День знаний на казанской телебашне включится праздничная подсветка

В честь Дня знаний 1 сентября на телебашне в Казани включится подсветка. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили в пресс-службе РТПЦ Республики Татарстан.

«Поздравляя жителей и гостей столицы нашей республики с Днем знаний, филиал РТРС „РТПЦ Республики Татарстан“ 1 сентября с 8 до 10 вечера включит праздничную подсветку телебашни», — говорится в сообщении.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что также и в День республики на казанской телебашне включится праздничная подсветка.