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В День знаний на казанской телебашне включится праздничная подсветка

Освещение будет действовать с 8 до 10 вечера.

В честь Дня знаний 1 сентября на телебашне в Казани включится подсветка. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили в пресс-службе РТПЦ Республики Татарстан.

«Поздравляя жителей и гостей столицы нашей республики с Днем знаний, филиал РТРС „РТПЦ Республики Татарстан“ 1 сентября с 8 до 10 вечера включит праздничную подсветку телебашни», — говорится в сообщении.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что также и в День республики на казанской телебашне включится праздничная подсветка.

КВ
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