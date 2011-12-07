В детском саду Нижнекамска будут изучать китайский язык

В нижнекамском детском саду № 95 начнут изучать китайский язык. Проект пока только только в планах, программа прорабатывается, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района.

Также в детсаду № 75 будут изучать чувашский язык. Этот детский сад был выбран целенаправленно, так как рядом находится чувашская гимназия № 75.

В Татарстане полилингвальное образование, в том числе дошкольное, становится все более востребованным.

В Нижнекамске в двух детских садах — № 80 и 94 — активно ведется работа по созданию условий изучения русского, татарского и английского языков с дальнейшим вхождением в состав полилингвального образовательного комплекса «Адымнар».