Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казань будет связана прямым железнодорожным сообщением с Ташкентом и Минском

Казань будет связана прямым железнодорожным сообщением с Ташкентом и Минском
Прямые поезда из Казани в столицы Беларуси и Узбекистана начнут ходить с 9 декабря, сообщает сайт РЖД. Поезд в Ташкент будет следовать через Дружинов, в Минск – через Ульяновск, Сызрань, Пензу, Ряжск, Тулу, Сухиничи, Смоленск.
КВ
Лента новостей