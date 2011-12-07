Казань будет связана прямым железнодорожным сообщением с Ташкентом и Минском

Прямые поезда из Казани в столицы Беларуси и Узбекистана начнут ходить с 9 декабря, сообщает сайт РЖД. Поезд в Ташкент будет следовать через Дружинов, в Минск – через Ульяновск, Сызрань, Пензу, Ряжск, Тулу, Сухиничи, Смоленск.