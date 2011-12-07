Топ детских имен на этой неделе в Казани: Амирхан, Елизавета и другие

Чаще всего мальчиков называли Амирханом, Александром, Даниилом, Егором и Макаром, а девочек – Елизаветой и Василисой. Впрочем, многие родители выбирали для своих детей куда более редкие и экзотические имена, среди которых Эллада, Индира, Юстина, Осман, Хабир, Ангелия, Дженифер, Данна, Потапий.