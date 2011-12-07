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Топ детских имен на этой неделе в Казани: Амирхан, Елизавета и другие

В течение минувшей недели население Казани пополнили 432 новорожденных, причем мальчиков и девочек среди них оказалось поровну, сообщает Управление ЗАГС Казани.
Чаще всего мальчиков называли Амирханом, Александром, Даниилом, Егором и Макаром, а девочек – Елизаветой и Василисой. Впрочем, многие родители выбирали для своих детей куда более редкие и экзотические имена, среди которых Эллада, Индира, Юстина, Осман, Хабир, Ангелия, Дженифер, Данна, Потапий.
КВ
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