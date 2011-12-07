Долги по зарплате продолжают сокращаться

Казанское ООО «Хас» выплатило двум работникам долги по зарплате на общую сумму 1 миллион 113 тысяч рублей.

А ЧОУ «СОШ «Веста» города Набережные Челны расплатилось по долгам с 15 работниками. Общая суммы выплаченного долга составила 64 тысячи рублей.

Пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ напоминает, что постоянная работа с предприятиями и организациями — должниками по зарплате ведется в рамках Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения.