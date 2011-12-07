Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Долги по зарплате продолжают сокращаться

Еще два татарстанских погасили задолженность по заработной плате перед своими работниками

Казанское ООО «Хас» выплатило двум работникам долги по зарплате на общую сумму 1 миллион 113 тысяч рублей.

А ЧОУ «СОШ «Веста» города Набережные Челны расплатилось по долгам с 15 работниками. Общая суммы выплаченного долга составила 64 тысячи рублей.

Пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ напоминает, что постоянная работа с предприятиями и организациями — должниками по зарплате ведется в рамках Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения.

КВ
Лента новостей