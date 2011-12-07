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«Оружие доблести и чести» представят в Музее Пушечного двора в Казанском кремле

6 октября в Музее Пушечного двора откроется выставка «Оружие доблести и чести» из фондов Рыбинского музея-заповедника и Музея-заповедника «Казанский Кремль».

В экспозиции будут представлены восточное, европейское и отечественное клинковое и древковое оружие: сабли, секиры, кинжалы. Здесь можно будет увидеть не только холодное оружие, но и защитное вооружение: кольчуги, шлемы, щиты, кирасы, образцы огнестрельного оружия с художественной отделкой: кремневые и капсюльные ружья и пистолеты работы кавказских и турецких оружейников, дуэльные пистолеты. Каждый экспонат выставки — это настоящее произведение искусства.

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