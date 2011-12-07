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«Судьбы прекрасные мгновенья» - подарок Нацмузея РТ к декаде пожилых людей

1 октября, в Международный день пожилых людей, в Татарстане стартует декада добра, приуроченная к этой дате. По многолетней доброй традиции в декаде активное участие принимает Национальный музей РТ и его филиалы, расположенные в разных районах нашей республики.

Пожилые люди - всегда желанные гости в музеях. А с 1 по 10 октября люди пенсионного возраста, ветераны труда, ветераны музейного дела смогут посетить Национальный музей РТ бесплатно. В этом году для них подготовлена специальная программа «Судьбы прекрасные мгновенья». В программе: обзорные и тематические экскурсии по обновленной экспозиции музея, музейные занятия, мастер-классы, лекция «Авторская песня», творческая встреча с художницей Милей Нуруллиной, выступление ансамблей ветеранов. Каждый человек сможет найти в большой 10-дневной программе то, что ему интересно. Также дни открытых дверей и праздничные мероприятия состоятся во всех филиалах Национального музея РТ. 

Не забывает музей и о своих ветеранах, кто долгие годы работал в Нацмузее РТ. Для них будет организована специальная программа от профкома. 

С подробной афишей программы «Судьбы прекрасные мгновенья» можно будет познакомиться в четверговом выпуске «Казанских ведомостей». 

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