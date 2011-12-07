Запланированный в Казани конгресс кардиологов России решили отменить

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На сайте Российского кардиологического общества появилась информация с решением отмены национального конгресса, который должен был состояться в столице Татарстана.
Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Казани состоится ежегодный Российский национальный конгресс кардиологов. Очно в нем должны были участвовать около тысячи специалистов. Сейчас мероприятие состоится только в онлайн-режиме.
Как уточнили в пресс-службе, такое решение Минздрав РФ принял в связи с риском заражения COVID-19. Несмотря на это, программа конгресса сохранится прежней.