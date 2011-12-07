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Татарстанцы присоединятся к всероссийской акции «Большой этнографический диктант»

В Казани одной из площадок проведения мероприятия традиционно станет Дом дружбы народов Татарстана.
В Татарстане накануне Дня народного единства, 2 ноября, состоится всероссийская акция «Большой этнографический диктант», сообщают организаторы мероприятия.Образовательная акция пройдет во всех регионах России. В Казани одной из площадок ее проведения традиционно станет Дом дружбы народов Татарстана.Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания, гражданства и возраста.Задания диктанта состоят из 30 вопросов: 20 вопросов будут общими для всех, а десять – уникальными для каждого субъекта Федерации. На написание диктанта участникам дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 30.Также на сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование.
КВ
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