В Казани пройдет крестный ход

В ночь с 3 на 4 ноября в Крестовоздвиженском храме пройдет Всенощное бдение. Торжественная литургия начнется в 9 утра 4 ноября в Благовещенском соборе Казанского кремля. Затем крестный ход во главе с митрополитом Феофаном пройдет от собора, вокруг Кремля и по улицам Баумана, Карла Маркса, Большая Красная, Миславского. Завершится крестный ход у Крестовоздвиженского храма.