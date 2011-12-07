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В Казани пройдет крестный ход

4 ноября в Казани пройдет крестный ход в честь прославления Казанской иконы Божией Матери. О маршруте и программе празднования сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии.
В ночь с 3 на 4 ноября в Крестовоздвиженском храме пройдет Всенощное бдение. Торжественная литургия начнется в 9 утра 4 ноября в Благовещенском соборе Казанского кремля. Затем крестный ход во главе с митрополитом Феофаном пройдет от собора, вокруг Кремля и по улицам Баумана, Карла Маркса, Большая Красная, Миславского. Завершится крестный ход у Крестовоздвиженского храма.
КВ
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