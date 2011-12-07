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Замглавы Минкомсвязи России: Мы полностью перейдем на цифровое ТВ в середине января

Аналоговое телевидение уйдет в прошлое, поскольку значительно уступает цифровому в качестве «картинки» и звука.
Полный переход от аналогового телевидения к цифровому произойдет 14-15 января следующего года, сообщает Радиотелевизионный передающий центр (РТПЦ) Татарстана со ссылкой на слова замглавы Минкомсвязи России Алексея Волина.«Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин заявил о том, что полный переход от аналогового телевидения к цифровому произойдет 14-15 января 2019 года», — говорится в сообщении.Региональный РТПЦ отмечает, что дальнейшее развитие «аналога» технически и экономически нецелесообразно. Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в качестве «картинки» и звука и при этом требует большого частотного ресурса.У татарстанцев есть время для подготовки к приему цифрового телевидения, отмечают в РТПЦ республики. Переход на «цифру» потребует минимальных затрат, но при этом появится доступ к 20 бесплатным телеканалам в отличном качестве.Перейти на цифровое телевидение можно двумя способами. Первый — переключить телевизор в режим приема цифрового сигнала, ведь большинство современных телевизоров оснащены для этого специальными устройствами.Второй способ — купить для «старого» телевизора, который принимает только аналоговый сигнал, дополнительные устройства. Это приставка, которая будет принимать сигнал в формате DVB T2, а также дециметровая антенна, которую необходимо будет подключить к приставке.РТПЦ Татарстана готов предоставить жителям республики полную информацию о необходимом для перехода оборудовании, о том, как его настроить и как устранить неполадки в случае их возникновения. Для этого нужно позвонить на бесплатный федеральный номер 8 800 220-20-02, в центр консультационной поддержки по номеру (843) 2000-528 или написать на электронный адрес [email protected]
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