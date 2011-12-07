Боитесь ли вы заразиться ковидом и как от него защищаетесь?

Альфия Хасанова, преподаватель французского языка, 33 года:

— После многих новостных пабликов у меня появился страх заболеть ковидом. Берегу же себя тем, что избегаю мест скопления людей. Слежу за своим здоровьем и всей семьи. Постоянно мою руки, ношу маски и перчатки. Но не думаю, что эти меры спасут от вируса.

Марьям Закирова, репетитор по математике, 71 год:

— Стараюсь не думать о ковиде, поэтому и не боюсь заразиться. А маску в транспорте ношу только из-за того, что могут оштрафовать.

Аделя Фахрутдинова, работающая пенсионерка, 63 года:

— Боюсь однозначно! Принимаю противовирусные препараты, промываю специальным раствором нос. Мою как можно чаще руки, налегаю на чеснок и лимон.

Гузель Сатучина, воспитатель, 39 лет:

— А кто коронавируса не боится? Я очень боюсь. Поэтому надеваю маски, не хожу в людные места и стараюсь не пользоваться общественным транспортом.

Людмила Садыкова, пенсионерка, 60 лет:

— Ковида боюсь! Постоянно ношу и меняю маски в надежде, что это действительно убережет меня и других людей не только от коронавируса, но и от других болезней. Ем чеснок, лук, пью яблочный сок. А при простуде сразу бегу в баню.

Илюся Сафиуллина, пенсионерка, 65 лет:

— Заразиться ковидом боюсь. Для профилактики укрепляю иммунную систему. Как советуют врачи, хожу каждый день не меньше пяти километров. Стараюсь заниматься посильным физическим трудом. Для укрепления дыхания занимаюсь йогой и танцами. Люблю прогулки в сосновом лесу и стараюсь мыслить всегда позитивно. От этого зависит качество жизни, а соответственно, и здоровье.

Опрос провела Илюса ГАЗИЗОВА