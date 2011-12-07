Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» отпразднует трехлетие, сообщают организаторы.

«31 октября в 11.00 в Павильон № 2 состоится открытие новой интерактивной выставки „Фронтовой портрет. Судьба солдата“, организатором которой выступает Общероссийское общественное движение „Поисковое движение России“. В экспозиции будут представлены 55 портретов из разных музеев страны и рассказаны интересные судьбы героев, истории поиска родственников», — рассказали организаторы мероприятия.

Выставка станет продолжением одного из самых масштабных и интересных проектов мультимедийной выставки «Память поколений: Великая Отечественная Война в изобразительном искусстве». Выставка открылась в конце сентября, а ее работа продлена до конца ноября по просьбе посетителей.

«Каждый час в Павильоне № 1 будут проводиться биографические экскурсии „Личности истории России“ — краткие рассказы о фактах и событиях из жизни героев, о пути становления их как личностей, о том, что не написано в учебниках истории», — также уточняется в сообщении.

Вход на выставки свободный. Время работы: с 11.00 до 16.00.