На территории Центральной районной больницы Альметьевска зажегся световой ковер

«Ковер» — легкое, ажурное полотно, вышитое цветами из жатой нержавеющей стали, света и сетки рабицы. По вечерам он светится красиво и плавно переливающимися огоньками. И этот волшебный «Ковер» видно из окон всех больничных палат.

Инсталляция появилась в лесу за больницей, куда обращены окна палат, и раньше там ничего не было кроме деревьев и мусора.

Авторы инсталляции — 11ARX Анна Дельгядо, Александра Янкевич, Александр Ломаев — использовали в технологичной композиции образы цветов с вышивок, которые они увидели в доме-музее философа Ризы Фахретдина в селе Кичучатово. Там они побывали еще в сентябре с «гидом по сказкам» Диной Нургалеевой.

— Многие сейчас сидят взаперти на карантине, и вид из окна — их мир. Врачи и вовсе в эту ковидную эпоху работают сутками. Мы своим светящейся инсталляцией старались поддержать и врачей, и пациентов больницы. — отметила Анна Дельгядо.

Напомним, что паблик-арт программа «Сказки о золотых яблоках» реализуется в Альметьевске Институтом исследования стрит-арта при участии группы приглашенных экспертов и художников из разных стран. В рамках программы стены домов города были расписаны сюжетами старинных сказок, букварей. Более 20 расписанных стен и другие объекты обновленной городской среды были соединены общим велосипедным маршрутом.