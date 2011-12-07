Оставленные на даче навсегда

Случай на даче

Октябрь. Вот и пришла пора закрывать дачный сезон. Надела теплую куртку и, прихватив с собой скрипучую тележку, отправилась с финальным визитом на любимые 6 соток. Ближайших соседей не оказалось. Все они уже распрощались со своими участками до весны. Окна заколотили, ветки смородины связали, розы укрыли. Лишь откуда-то издалека доносилось одинокое жужжание бензопилы.

Работы было немного. Я лишь слила воду из бочек да убрала в сарай шланги. Полюбовавшись на многолетние хризантемы, усыпанные пестрыми цветами, пошла в домик. Разложила по пакетам грязную одежду и достала с полки забытую пачку печенья. «Ну что, собираемся! — улыбнулась сама себе. — Сейчас набьем тележку — и вперед!» Уложив вещи, двинулась в путь.

Но как только подошла к калитке, услышала злобное рычание. Из-за рабицы на меня смотрела небольшая псина породы «двортерьер». За спиной собаки сидели три ее рыжих попутчика. Исхудалые животные с голодными глазами. «Какое счастье, что у меня забор! — мысленно воскликнула я. — И молодец, что калитку не оставила открытой!» Оценив обстановку, я попятилась назад. Черный зверь зашелся истошным лаем. Ничего, что пропустила рейсовый автобус. Главным было дождаться, когда тусовка хвостатых сменит дислокацию.

Не поворачиваясь спиной к зверям, на дрожащих ногах добралась до домика и свернула за угол. Выхватив из кармана ключи, стала судорожно открывать дверь. Нет, забор, конечно, не позволит животным проникнуть на участок, но все равно было очень страшно. Справившись с замком, спряталась в дальней комнате. Выглянула в окно. У калитки сиротливо стояла брошенная мной тележка. Собак не было видно. Откуда-то сбоку послышались отрывистый лай и хлюпанье воды. Видимо, собаки решили пробежаться по болотцу слева от нашего участка. Через несколько минут наступила полная тишина.

Подождав еще немного, вышла на улицу. Зверей не было видно. «Придется выбираться отсюда. Не оставаться же ночевать! — уговаривала я себя. — Все будет хорошо. Они убежали». Заперев дверь, подкралась к калитке. Еще раз осмотрелась и, открыв щеколду, вышла на аллею. Никого. Повесила замок и побежала в сторону автобусной остановки. Тележка, кажется, не катилась, а летела следом за мной… Стука колес даже не было слышно. Мне повезло. На повороте я встретила нашего сторожа.

Дядя Саша выгуливал двух овчарок, обследовал свои владения. Он-то и согласился меня проводить. Псов охранника я не боялась. Не первый год они обитают в нашем СНТ. Воспитанные, сдержанные, всегда на поводке. Помню их еще щенками. «Если бы бездомные собаки были по-настоящему агрессивны, не спасла бы тебя рабица, — усмехнулся сторож. — Снесли бы забор, как паутинку!» Сторож рассказал, что ежегодно, по окончании дачного сезона, наблюдается одна и та же картина: стаи брошенных собак и кошек ищут пропитание. С наступлением холодов животные стараются держаться ближе к жилому, а не к дачному поселку. Но и там редко кому удается выжить. Голод и холод берут свое.

«К весне остаются самые сильные, — с грустью говорит дядя Саша. — А потом все начинается сначала: животные сбиваются в стаи, гуляют и плодятся». На мой вопрос, не подвергался ли он нападению одичавших собак, ответил, что до сей поры избегал этой участи: «А вот сторожа соседнего СНТ однажды атаковали. Чудом жив остался». Брошенных животных не отстреливают, но и разбирать по домам их никто не спешит. Каждый как может борется за свою жизнь. За разговорами мы и не заметили, как добрались до остановки. Попрощавшись и поблагодарив за помощь, я осталась ждать свой автобус. Минут через 20 он наконец подъехал.

Казнить нельзя помиловать

Ветеринарный врач Государственного ветобъединения Казани Ольга Софронова:

— Проблема «оставленцев» в дачных поселениях стоит очень остро. Ежегодно сотни питомцев медленно погибают на холодной улице. Кому-то из животных повезет, и их подберут сердобольные дачники. А кто-то так и останется брошенным на произвол судьбы.

Прежде всего, человек должен быть готовым к тому, чтобы завести домашнее животное. Нужно взвесить все за и против в принятии этого важного решения. Но, к сожалению, по-настоящему сознательных людей мало.

Думаю, очень помогла бы социальная реклама, пропагандирующая бережное отношение к братьям нашим меньшим. Нужно писать статьи и проводить мероприятия, посвященные проблемам бродячих животных. Обязательно напоминать о последствиях, к которым ведет рост численности хвостатых беспризорников: распространение инфекционных заболеваний, одичание животных, неконтролируемый рост популяции четвероногих и т. д.

Отстрел безнадзорных животных — крайне негуманная мера. Истреблять «дикарей» ни в коем случае нельзя. Я — за отлов и стерилизацию четвероногих. Кроме того, уличные животные — прекрасные помощники в отлове грызунов.

Животные — это не игрушки

Директор ООО «Зооцентр» Руслан Ахметшин:

— Почему за наши с вами ошибки должны расплачиваться животные? «Устал», «не справился», «надоело» — все это лишь отговорки для тех, кто не способен на зрелые поступки. Мы вспоминаем о бродячих братьях наших меньших, только когда они становятся опасными. Можно в каждом городе построить по приюту для четвероногих, стерилизовать и вакцинировать всех попадающих туда зверей. Но если при этом люди будут относиться к своим питомцам как к игрушкам, проблема никогда и никуда не исчезнет.

О гуманности и законе

Юрист Амина Пирякова:

— Федеральное законодательство направлено на гуманное отношение к животным. Бродячих братьев наших меньших должны отлавливать, вакцинировать от бешенства, обрабатывать от паразитов и стерилизовать. Убивать категорически запрещено. Возможна только эвтаназия по решению ветеринара: в случаях, когда животное мучается от боли и неизлечимо больно.

После проведения всех необходимых процедур животные без владельцев, а также идентифицированные животные, не востребованные их хозяевами в течение 6 месяцев, подлежат возврату на прежние места обитания.

В Татарстане есть несколько подрядных организаций, занимающихся отловом животных. Отлов может быть плановым, а также проводиться на основании наряда-заказа. Заказчиками выступают любые физические или юридические лица.

Обо всех нарушениях в сфере обращения с животными необходимо сообщать в Прокуратуру РТ и Генеральную прокуратуру РФ.