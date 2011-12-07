Татарстан получил 790 млн рублей на лечение больных COVID-19 из резервного фонда

В 2020 году правительство РФ выделило Татарстану 790 млн рублей на лечение больных коронавирусом из резервного фонда, сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ Алсу Мифтахова.

«Количество случаев лечения коронавируса не планируем в бюджете Территориального фонда ОМС на 2021 год. Но, как и в текущем году, оплачивать будем по факту. То есть по тому, какое количество будет. Вы понимаете, что в свете коронавируса медицинские учреждения, которые работают как госпитали, приостанавливают плановую медпомощь. Соответственно, эти средства направляют на лечение больных коронавирусом», — отметила спикер.

В ходе 16-го заседания Госдумы РТ депутаты приняли в первом чтении законопроект о бюджете Территориального фонда ОМС РТ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Согласно документу, в 2021 году прогнозируются доходы на сумму более 59,1 млн рублей, а расходы — превышают сумму в 59,2 млн рублей. Дефицит составляет 27,1 млн рублей.

Поправки к законопроекту будут приняты до 7 ноября 2020 года, после чего законопроект будет рассмотрен во втором чтении.