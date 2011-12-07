«Удаленка» в Казани вызвала двукратное увеличение спроса на детсады

В столице Татарстана резко, сразу на 100%, вырос спрос на детские сады в III квартале текущего года, сообщает аналитики портала «Авито Услуг». Образовавшуюся брешь не могут восполнить даже места, предложенные частными детскими садами. Количество объявлений в третьем квартале о частных детских садах выросло лишь на 20%.

Спрос на воспитательные услуги вырос не только в сфере дошкольного воспитания. Спрос на услуги нянь в России также вырос на 88%, но в Казани он еще выше и поднялся на 209%. Кстати, если в целом по России стоимость услуг нянь осталась практически неизменной по сравнению с прошлым годом и в среднем по России составила порядка 160 рублей в час, то в Казани доверить ребенка няне обойдется в сумму около 200 рублей в час.

Если говорить о школьниках, то за год в Казани на 25% вырос спрос на услуги репетиторов по музыке.