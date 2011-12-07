Уйти от мужа-тирана и найти приют в «Колыбели»

Одноименный приют существует в нашем городе три с половиной года — о нем мы не раз писали на страницах «КВ». Открылся он в 2017 году благодаря инициативе неравнодушных жителей города, поддержке администрации Советского района Казани, Казанской епархии и расположился тогда в шестикомнатной двухуровневой квартире. Позже приют переезжал из одного частного дома в другой. За три с половиной года своего существования «Колыбель» стала временным местом жительства для 66 женщин и 103 детей. Попавшие в сложную ситуацию женщины получают здесь своевременную материальную и юридическую помощь, психологическую поддержку. Ведь оказались они в приюте не от хорошей жизни: кто-то ушел от мужа-тирана, кто-то лишился работы и средств к существованию…

В торжественном открытии центра приняли участие Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец, председатель РОО «Многодетные семьи РТ» Артем Кузнецов, представители духовенства и общественности, блогеры и благотворители.

— С весны этого года здесь уже успели пожить 20 семей и 32 ребенка, причем 10 женщин страдали в семье от домашнего насилия. Мы все откладывали торжественное открытие сначала из-за обострения ситуации с коронавирусом, потом из-за работ по обустройству дома, закупке мебели и бытовой техники. Сейчас мы наконец-то можем презентовать свою деятельность, — поделилась с участниками встречи Элина Галиуллина — руководитель Центра защиты семьи, материнства и детства «Умиление», инициировавшего создание приюта «Колыбель».

Добровольцы — по всей республике

Элина рассказала, что идея поиска жилья нуждающимся в нем женщинам появилась в 2013 году. Началось все с проекта «Кризисная квартира», когда сотрудники центра находили жилье попавшим в трудную жизненную ситуацию. Сейчас в штате организации несколько психологов и педагогов. Сам приют постоянно нуждается в финансовой поддержке, и его существование было бы невозможно без грантов, как это и происходило в течение трех лет. Кстати, в этом году проект Центра «Социальный дом «Колыбель» получил поддержку в виде гранта Президента РФ, став победителем специального конкурса, проводимого в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Теперь на базе нового центра помощь может оказываться не только казанцам, но и семьям, проживающим в районах республики, рассказала Элина Галиуллина. Это стало возможно в том числе и благодаря тому, что у центра появился собственный автомобиль: теперь его сотрудники могут оперативно выезжать к подопечным на дом для оказания психологической помощи, доставки продуктов питания, предметов первой необходимости, а также проведения социальной работы на местах. Есть у «Социального дома «Колыбель» и своя горячая линия — по телефону 8-9872-200-360 принимаются звонки от женщин и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В планах центра проведение благотворительных мероприятий и расширение добровольческой сети. Сейчас волонтеры «Колыбели» есть в Альметьевске, Нижнекамске, Болгаре, Набережных Челнах, Зеленодольске. О работе приюта знают по всей республике.

— Не так давно нам позвонила глава поселения одного из районов Татарстана и поинтересовалась: нет ли среди наших подопечных желающих переехать на жительство в их район? Руководство готово помочь и с жильем, и с местом в детсаду… И представляете, одна женщина из Казани, будучи беременной, согласилась на переезд с двумя детьми, говорит Элина Галиуллина. — Совсем недавно она в третий раз стала мамой и жизнью своей, судя по телефонному разговору, довольна. Кстати, посетить эту семью мы планируем совсем скоро.

Бьет — значит любит?..

Сейчас приют располагает двумя помещениями — четырехкомнатной квартирой на проспекте Победы и частным домом в Вознесенском. Всего же учреждение может принять до 15 женщин с детьми. Также временный приют здесь находили и полные семьи: в кризисные времена потерей работы и финансовыми затруднениями никого не удивишь…

В настоящее время в доме проживает четыре женщины с детьми, у каждой из них своя комната. Убираются и готовят на кухне по очереди. Историю Алены, живущей в приюте с 6 марта этого года, мы уже рассказывали на страницах «КВ». Так случилось, что после роддома женщине некуда было пойти. Незадолго до родов ее мужа определили в места не столь отдаленные, квартиру снимать было не на что, родственников нет — Алена выросла в детдоме. Вместе с новорожденной дочкой Ритой она неделю жила в подъезде одного из домов в Москве, и неизвестно, сколько бы так продолжалось, если бы не добрая тетя Вера — жительница этого дома. Она похлопотала, чтобы женщину временно устроили в комнату матери и ребенка на Казанском вокзале, а потом, узнав в интернете о приюте «Колыбель», купила Алене билеты до Казани, чтобы мама с дочкой пожили там до тех пор, пока глава семьи не освободится. Сейчас Рите уже 9 месяцев. Улыбающаяся мама Алена рассказывает о том, что малыши получают здесь все необходимое: и детское питание, и подгузники, и развивающие занятия с педагогами. «Тетя Вера до сих пор нам помогает — шлет посылки из Москвы… Здесь хорошо, но я скучаю по работе! Вот вернется в декабре наш папа, и все вместе мы начнем обустраивать свою жизнь в Казани. Я планирую пойти кухонным работником в частный детсад, чтобы малышку можно было туда пристроить», — с оптимизмом рассказывает женщина о своих ближайших планах.

А вот у другой женщины — мамы четырех дочек, самой младшей из которых нет и года, планы насчет своего трудоустройства пока не столь радужные. Говорит, работодатели, узнав, что она многодетная мама, очень часто отказывают ей в работе. Не берут даже в уборщицы! Ее гражданский муж сейчас тоже находится в местах не столь отдаленных. И хотя, случалось, поднимал руку на свою гражданскую супругу, женщина надеется, что это больше не повторится. «Он говорит, что тюрьма его исправила, обещает больше не бить… Да и кому нужна я с четырьмя детьми? Дочки ведь его любят, хотят жить с ним…»

О мечтах и планах. Есть у Центра комплексной помощи «Социальный дом «Колыбель» и другая миссия, тоже направленная на защиту материнства и детства, — профилактика абортов. Кстати, за время работы организации 142 женщины сохранили беременность благодаря его поддержке. Комплексный проект по профилактике абортов «Плюс один» впервые реализуется в этом году в Татарстане в качестве пилотного, а Элина Галиуллина является его региональным координатором. Отговорить женщину от прерывания беременности — дело непростое. Эту работу сотрудники центра проводят в женских консультациях, по очереди дежуря там и своевременно информируя женщин о последствиях аборта.

«Мы рады любой помощи отзывчивых казанцев. Например, этим летом столкнулись с проблемой дефицита мебели — шутка ли, когда в доме одновременно проживают больше 30 человек! Всех их надо обеспечить хотя бы кроватями. На данный момент нам очень нужны комоды, шкафы для документов, полотенца, кастрюли, сковороды…» — делится наболевшим Элина.

Есть у «Колыбели» и другая мечта — организовать в центре свое производство, чтобы мамочки могли делать что-то своими руками и зарабатывать хоть небольшие деньги. Что это будет — швейная мастерская, под которую в доме выделена целая комната, либо что-то другое — вопрос пока открытый.