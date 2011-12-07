В Казани для особенных детей России пройдет фестиваль

С 1 по 3 ноября в столице Татарстана пройдет Всероссийский детский инклюзивный фестиваль «На равных». Творческой площадкой для обычных детей и ребят с особенностями здоровья станет сцена Татарского государственного театра кукол «Экият», сообщает пресс-служба организаторов — благотворительного фонда «Все вместе».

В первые два дня фестиваля-конкурса — 1 и 2 ноября состоится отборочный тур. Жюри оценят подготовленные ребятами номера в четырех номинациях: «художественное слово», «танцевальное искусство», «вокал», «инструментальное исполнение».

Кстати, возраст самого младшего участника инклюзивного фестиваля-смотра — 4,5 года, самого старшего — 18 лет. Лучшие номера будут представлены зрителям и в заключительный день — 3 ноября на гала-концерте.

Участников Всероссийского фестиваля в Казани ожидает обширная культурная программа, в том числе — мастер-классы, экскурсии по городу.