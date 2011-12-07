В Казани не стало известного онколога Бориса Дружкова

Накануне в Казани ушел на 85-м году жизни скончался в результате болезни выдающийся татарстанский онколог Борис Дружков, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Борис Дружков — роженец села Костенеево в Елабужском районе ТАССР. Выпускник КГМИ, он стал первым медиком в Казани, освоившим методики эндоскопического исследования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Также Дружков считается основоположником лекарственного лечения опухолей в Татарстане. На счету выдающегося врача — более 5 тысяч хирургических операций.

Гражданская панихида состоится в Сервисном комплексе РКОД па ажресу Сибирский тракт, дом №29 в 8:15 30 октября.