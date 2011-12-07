В Татарстане увеличен прожиточный минимума пенсионера на 2021 год

В Татарстане сумма прожиточного минимума пенсионера на 2021 год увеличена до 8 423 руб. Соответствующий законопроект одобрен депутатами Госсовета РТ в ходе 16-го заседания.

Глава минтруда РТ Эльмира Зарипова напомнила, что в сентябре 2020 года был принят законопроект, в рамках которого сумма прожиточного минимума пенсионера на 2021 год составила 8 232 руб.

«Новым законопроектом предлагается внести изменения в данный акт в связи с тем, что в настоящее время в Госдуме первое чтение прошел бюджет России. Согласно сценарным условиям и основным параметрам прогноза, величина прожиточного минимума пенсионера в целом по стране изменена», — отметила Зарипова.

По России данный показатель составляет 10 022 руб.

По словам Зариповой, данная сумма входит в формулу, по которой рассчитывается величина прожиточного минимума пенсионера для установления социальной доплаты субъекта.