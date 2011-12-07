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В Альметьевске открылись два новых диспансера

Медицинские учреждения после капитального ремонта посетили глава района Айрат Хайруллин в сопровождении замруководителя исполкома района по строительству Айрата Мухаметзянова и руководителя Управления здравоохранения района Веры Головиной.
В Альметьевске завершен капитальный ремонт в психоневрологическом диспансере по улице Радищева, противотуберкулезном диспансере по улице Советской и наркологическом диспансере в Нижней Мактаме, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ. Главный врач наркологического диспансера Сирень Халиков отметил, что химико-токсикологическая лаборатория является единственной на весь юго-восток Татарстана. Здесь проводят исследования биологических сред на предмет обнаружения в них наркотических средств и психотропных веществ и т. д. В отделении работают пять врачей и 22 специалиста со средним медицинским образованием.
КВ
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