В Альметьевске открылись два новых диспансера

В Альметьевске завершен капитальный ремонт в психоневрологическом диспансере по улице Радищева, противотуберкулезном диспансере по улице Советской и наркологическом диспансере в Нижней Мактаме, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ. Главный врач наркологического диспансера Сирень Халиков отметил, что химико-токсикологическая лаборатория является единственной на весь юго-восток Татарстана. Здесь проводят исследования биологических сред на предмет обнаружения в них наркотических средств и психотропных веществ и т. д. В отделении работают пять врачей и 22 специалиста со средним медицинским образованием.