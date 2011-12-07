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В Нурлате открылась обновленная поликлиника

Капитальный ремонт поликлиники начался в мае 2018 года.
В Нурлате после капитального ремонта открылась поликлиника нурлатской Центральной районной больницы, пишет газета «Дружба». Строители выполнили ремонт системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, слаботочных систем, провели отделочные работы. Здесь также был установлен новый лифт, мебель и медицинское оборудование.
КВ
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