Опасное заболевание диких кабанов обнаружено в Татарстане

Первый случай падежа диких кабанов зафиксирован в Елабужском районе. Анализ проб показал африканскую чуму свиней. Позднее был обнаружен еще один очаг АЧС. В пробах, отобранных от кабанов, добытых в трех охотхозяйствах Заинского района, при исследованиях был обнаружен вирус.

Главное управление ветеринарии Кабмина РТ сообщило, что в хозяйствах, расположенных в первой угрожаемой зоне эпизоотического очага, в целях предотвращения распространения инфекции пройдет изъятие и отчуждение свиней. Животные будут выкуплены по рыночной цене.

В республике ведется постоянный надзор за распространением болезней среди животных.

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ Евгений Иванов, заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Габдулхак Мотыгуллин и начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Ринат Чиспияков.

На сегодняшний день в список неблагополучных российских регионов по наличию африканской чумы свиней входит 25 субъектов страны. Смерть животного при АЧС может наступить молниеносно, без особых признаков. С начала года в стране было зафиксировано более 260 случаев заболевания, больше половины - среди домашних свиней.

Как рассказал Евгений Иванов, очаги заражения АЧС встречаются и в ряде стран Европы: Германии, Польше, Румынии.

Также Татарстан является неблагополучным регионом по птичьему гриппу. С начала года в республике зафиксировано четыре вспышки этого заболевания. В результате в целях пресечения распространения инфекции были уничтожены 177 тысяч птиц.

Благополучной остается ситуация в республике по ящуру. Последняя вспышка этой болезни в Татарстане случилась в 60-е годы.

- Ящур - это особо опасное заболевание для людей и животных, - напомнил Габдулхак Мотыгуллин.

В стране неблагополучными по ящуру считаются 32 региона. Но из них в Татарстан не завозят животных и птиц, даже вакцинированных.