В Татарстане издана Книга Памяти ветеранов боевых действий в Афганистане

К этой знаменательной дате приурочен выход в свет двухтомного издания «Биографический словарь. Книга Памяти ветеранов боевых действий в Афганистане (1979 - 1989)». Создан и электронный вариант этой книги. Издание подготовлено по поручению Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.- Редакция «Книга Памяти» провела большую исследовательскую работу по сбору информации. По данным на конец 2018 года, интернациональный воинский долг в Афганистане выполняли 11504 уроженца Татарстана. 296 из них погибли в боях или умерли от ран во время боевых действий. 1799 человек умерли после демобилизации и возвращения на Родину. 2344 татарстанца награждены боевыми орденами и медалями. Наша святая обязанность - сохранить в истории их имена, - рассказал главный редактор редакции «Книга Памяти», профессор, доктор исторических наук Рамиль Валеев. - Списки составлены рабочей группой редакции на основе данных, полученных из архивов районных военных комиссариатов, архива Управления Федеральной службы безопасности РФ по РТ, Министерства внутренних дел по РТ, Министерства чрезвычайных ситуаций РФ по РТ, музеев и от многих непосредственных участников тех событий. В Книге Памяти ветеранов боевых действий в Афганистане представлены краткие данные о 11504 воинах-афганцах: место рождения, откуда был призван, где воевал, погиб (ранен), где похоронен. Эта информация должна быть интересна не только историкам, но и краеведам, музейным работникам, молодежным организациям. Хочется, чтобы в районных музеях, школах открывались экспозиции, посвященные землякам - воинам-интернационалистам. Важно, чтобы современная молодежь, администрации районов знали и помнили об этих ребятах, чтобы оказывали помощь их вдовам, престарелым родителям, которым нужна поддержка.Справка «КВ»Государственным бюджетным учреждением Республики Татарстан «Редакция «Книга Памяти» подготовлены книга «Память» в 28 томах, на страницах которой увековечены имена около 375 тысяч татарстанцев, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны, 27-томная Книга Памяти жертв политических репрессий Республики Татарстан, 45-томник «Они вернулись с Победой», где собраны имена более 210 тысяч татарстанцев, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной живыми, Книга Памяти участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС и другие издания.