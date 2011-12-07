Мэр Зеленодольска призвал усилить контроль за бродячими собаками после ЧП в Осиново

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После нападения бродячих собак на мальчика в Осиново, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев поручил усилить контроль за уличными животными. Сотрудники зооприюта «Кот и пес» уже отловили 11 собак.
Также он сообщил, что реагировать на такие жалобы нужно немедленно, так как страдает от этого всё население. «Иначе мы будем принимать кадровые решения!» — добавил Афанасьев.
Сейчас пострадавший 11-летний мальчик находится в реанимации. Его состояние оценивается как стабильно тяжёлое. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность» и «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».
Бездомных животных будут отлавливать, отправлять в приют, а затем, если они не агрессивные, возвращать в прежнее место их обитания.
«Казанские ведомости» писали о том, что жители Осинова после трагедии с ребёнком организовали дежурство, чтобы провожать и встречать детей из школы. Они рассказывают, что из-за свор безнадзорных собак, которые нападают и на взрослых, жизнь в посёлке стала небезопасной.