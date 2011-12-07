Мэр Зеленодольска призвал усилить контроль за бродячими собаками после ЧП в Осиново

После нападения бродячих собак на мальчика в Осиново, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев поручил усилить контроль за уличными животными. Сотрудники зооприюта «Кот и пес» уже отловили 11 собак.

Также он сообщил, что реагировать на такие жалобы нужно немедленно, так как страдает от этого всё население. «Иначе мы будем принимать кадровые решения!» — добавил Афанасьев.

Сейчас пострадавший 11-летний мальчик находится в реанимации. Его состояние оценивается как стабильно тяжёлое. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность» и «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».

Бездомных животных будут отлавливать, отправлять в приют, а затем, если они не агрессивные, возвращать в прежнее место их обитания.

«Казанские ведомости» писали о том, что жители Осинова после трагедии с ребёнком организовали дежурство, чтобы провожать и встречать детей из школы. Они рассказывают, что из-за свор безнадзорных собак, которые нападают и на взрослых, жизнь в посёлке стала небезопасной.