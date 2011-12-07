В Татарстане двух родителей привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов

В Лениногорском районе РТ родителей привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Всего они задолжали своему ребенку 325 тысяч рублей.

Известно, что ранее отца и мать ребенка лишили родительских прав. Опекунство над 10-летним мальчиком оформил его старший брат. Тогда суд обязал родителей ежемесячно выплачивать 1/4 часть доходов.

Сперва алименты удерживались из заработной платы родителей, а когда они уволились, денежные средства на содержание собственного сына поступать перестали. Пытаться устроиться на работу вновь они тоже не захотели. Так из-за первых уклонов от явки в отделение службы судебные приставы назначили им наказание: мужчине 10 суток ареста, женщине – 70 часов обязательных работ.

Однако, данные меры не поспособствовали следованию своих родительских обязанностей. Лишь иногда мальчик ограничивался редкими подарками. В связи с этим суд признал их виновными и назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ каждому с удержанием 1/4 заработка на содержание ребенка и 5% - в доход государства.