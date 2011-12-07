Владимир Васильев: «Выступать перед пустым залом — испытание для артиста»

О прошлом и настоящем лектория наша беседа с художественным руководителем коллектива заслуженным артистом РТ Владимиром Васильевым.

— Владимир Михайлович, вы работаете в филармонии с 2004 года, с 2014 года руководите лекторием. Изменился ли за эти годы зритель?

— У сегодняшних зрителей появился огромный выбор: на какой концерт, на какого исполнителя пойти. Все зависит от желания и финансовой возможности человека. Но, с другой стороны, при таком огромном выборе зрителю уже становится неинтересно: «А зачем покупать билет и идти на концерт, если я этого артиста могу увидеть и по телевизору?»

— Как в такой ситуации привлечь зрителя в зал?

— Любой творческой организации нужно иметь свою клиентскую базу зрителей. Предлагать то, что им интересно. Именно предлагать, а не навязывать. Настойчивое навязывание вызывает обратную реакцию.

К счастью, зритель стал более грамотный, более разборчивый. Ему важно не только «отметиться» на концерте. Он платит деньги за билет и имеет право получить качественный продукт. Если надежды не оправдались, в этом зале его можно больше не ждать. Зритель выберет для себя что-то другое. Сейчас культурная среда в Казани очень насыщенная и разноплановая: каждый день проходят концерты на разных площадках, спектакли, выставки, вернисажи, театральные лаборатории…

— Как лекторий вписывается в эту разноплановую среду?

— Лекторий — это академический жанр, в котором объединены музыка, вокал и поэтическое слово. В определенной степени он должен оставаться академическим, классическим, сохраняя многолетние традиции. При этом необходимо идти в ногу со временем. Наша задача — показывать зрителям лучшие образцы классической и современной русской, татарской, зарубежной музыки. Например, в этом сезоне мы подготовили два цикла концертов «100 романсов М. И. Глинки» и «100 романсов Р. М. Яхина».

— Неужели Глинка написал 100 романсов?

— На самом деле Глинка написал около 80 романсов, но в самом названии заложено не конкретное количество, а масштаб запланированного нами мероприятия. Мне самому было очень интересно соприкоснуться с его вокальным творчеством. Мы включили в программу и широко известные романсы, и редко исполняемые вокальные сочинения.

— При подготовке программы с произведениями Рустема Яхина тоже были открытия?

— Да, у Рустема Мухаметхазеевича около 400 вокальных произведений. В ходе работы мы столкнулись с тем, что некоторых нот его произведений просто невозможно найти. А ведь это признанный творческий деятель. Его жизнь и творчество, тем более в юбилейный год со дня его рождения, должны быть изучены более глубоко. Хорошо бы издать и новые сборники его произведений, которые, возможно, ранее не издавались. На базе лектория в филармонии был организован Фестиваль классической музыки имени Рустема Яхина. Эту традицию можно было бы продолжить и впредь.

— Артисты лектория продолжают традиции гастролей по районам Татарстана?

— Наша задача — добраться до самых удаленных уголков республики. Раньше в лектории было 5 — 6 мобильных бригад артистов. Они выезжали на одну-две недели, например, в Альметьевск, Набережные Челны, Чистополь, давали 15 — 30 концертов. Эти концерты были настоящим событием для жителей районов, их ждали, это было большим мероприятием. Сейчас мы работаем одной бригадой. Чаще выезжаем в крупные города, в небольших населенных пунктах выступаем реже. Это связано и с тем, что оптимизируется система образования, некоторые школы в деревнях закрываются, а в оставшихся с каждым годом учеников становится все меньше.

— Владимир Михайлович, как пережили пандемию?

— Самый большой урок пандемии, который я вынес для себя, это то, что все в нашей жизни — хрупко. И нельзя самонадеянно думать, что жизнь будет продолжаться бесконечно. Надо стараться жить насыщенно, ярко, интересно, творить и не оставлять свое творчество на потом. При этом, как оказалось, всегда надо иметь запасной вариант того, чем ты можешь заниматься в случае вот таких непредсказуемых ситуаций.

— Сложно было возвращаться на сцену после пандемии?

— Ощущение, я вам скажу, было необычным. После долгого перерыва выйти на сцену оказалось особенно волнительным, как будто заново учился ходить. К тому же поначалу приходилось выступать практически перед пустым залом. Это для артиста тоже испытание. Но зрители постепенно возвращаются в концертные залы, театры. Очень надеюсь, что все налаживается. Пандемия показала, что человек стремится всегда к прекрасному, к общению, несмотря ни на какие трудности и угрозы, которые возникли перед обществом в последнее время.

Наша справка

Филармонический музыкально-литературный лекторий образован 16 августа 1945 года. Это старейший творческий коллектив Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая. Лекторий ведет огромную просветительскую деятельность, цель которой — эстетическое воспитание самой широкой аудитории. Выездные бригады выступают в районах и городах республики. Их репертуар составляют оперные и камерные, вокальные и инструментальные произведения русских, татарских и зарубежных композиторов, песни народов мира, стихи великих поэтов, подготовлены музыкальные спектакли для детей. Сегодня коллектив лектория состоит из 12 артистов.