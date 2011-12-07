Александр Малькевич: Пробовали взломать систему электронного голосования. Не получилось

Об этом рассказал член рабочей группы Общественной палаты РФ по подготовке к общероссийскому голосованию по вопросу одобрения внесения изменений к Конституции РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич во время пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ».

— Надо честно сказать, мы участвуем в историческом событии. Конституция России была принята в 1993 году, сейчас 2020 год. Времена изменились, и мы имеем уникальную возможность внести свои поправки в Основной Закон страны, — подчеркнул Александр Александрович. — Приятно находиться в Казани и наблюдать за теми практиками, которые реализуются в республике. Стандарты по организации и безопасности процесса здесь очень высокие. Придраться практически не к чему. Многие эти практики могут и должны быть рекомендованы к использованию в других регионах России. Например, в республике всех членов избиркомов застраховали от коронавирусной инфекции. На татарстанских участках для голосования по поправкам к Конституции России будут работать 22 тысячи человек, и все они застрахованы. Насколько я понимаю, это единственный случай в стране.

На избирательных участках в Татарстане работает более 16 тысяч общественных наблюдателей. Все понимают, чем больше наблюдателей, тем больше уверенность общества в чистоте и прозрачности самого голосования и объективности его результатов.

— На что обращали особое внимание на участках?

— Смотрел на все. Каждый пункт голосования оснащен основательно: дезинфицирующие коврики на входе, измерение температуры. Продумано все грамотно. Важно, чтобы люди увидели и оценили комфорт, безопасность и прозрачность процедуры голосования.

— Как ведется наблюдение там, где организовано электронное голосование?

— Сформирована специальная комиссия по электронному голосованию. Расскажу историю — это реальный факт. Депутат Вячеслав Макаров, создатель популярных компьютерных игр, собрал команду сильных программистов. Для проверки надежности системы электронного голосования они попытались ее вскрыть. Безрезультатно. Тогда общественный деятель, редактор, журналист Алексей Венедиктов объявил приз в 2 миллиона рублей тому, кто все-таки взломает систему. Ни у кого не получилось.

Система на самом деле очень надежная. Чтобы расшифровать электронные бюллетени, нужен ключ дешифрования. Его разделили на пять частей, запечатали в пять конвертов. Каждый конверт имеет несколько степеней защиты. И главная фишка — эти конверты раздали представителям разных политических партий и движений. Только после завершения процедуры голосования они встретятся, одновременно вскроют конверты и соберут все части ключа дешифрования. Все как в хорошем детективе.

— А возможна такая ситуация, что один человек проголосует дважды: онлайн и обычным способом, заполнив бюллетень на участке для голосования?

— Это под контролем. Но в первый день голосования была провокация. Один гражданин проголосовал в электронном формате, потом отправился на участок, проголосовал и там. Это у него получилось. И еще одному парню удалось проголосовать дважды. Но все равно, когда сводили все результаты по итогам дня, эти нарушения были выявлены, бюллетени аннулированы. Как видим, информация о том, что хакеры вскрыли электронную систему голосования и все там перепрограммировали, — это фейк.

— Как бороться с фейками?

— Есть фейки общефедеральные, как фейк о полном закрытии некоторых городов на карантин. Эта информационная зараза быстро распространилась по стране. И есть фейки локальные. Например, в Магадане распространили экстренную информацию: «Произошло страшное! Сотрудников такого-то предприятия обязали 26 июня проголосовать за поправки в Конституцию!». Там и документы прилагаются. Стали разбираться. Выяснилось, что такого предприятия нет уже 5 лет. Полностью сфальсифицированная история — от начала до конца.

Много гуляет баек о «голосовании в багажнике». К этим сообщениям прикладываются фото реальных машин, которые развозят документы, средства индивидуальной защиты на избирательные участки. У участков они раздают маски прохожим. Этот процесс снимают, фото выкладывают в соцсети: «Вот смотрите, подпольно собирают голоса».

Приятно, что таких историй в Татарстане нет. Это говорит о том, что информационная профилактика здесь поставлена хорошо.

— Насколько эффективны меры, которые применяют в борьбе против фейков?

— Они дают результат — количество фейков сократилось. Но в законе есть серьезный изъян. Наказывают не авторов фейков, а людей, которые являются их случайными распространителями. Эти ролики и новости гуляют в интернете, у них миллионы просмотров. Мы не можем повлиять на распространение фейков на западных платформах.

Еще одно направление, на которое необходимо обратить серьезное внимание: в соцсетях до сих пор распространяются рекламные объявления мошенников о компенсационных выплатах, которые якобы положены в связи с коронавирусом. Причем делается это с использованием фейковых картинок федеральных каналов: «Внимание! Принято решение о возврате вам НДФЛ, НДС. Перейдите по ссылке на сайт Единого расчетного центра, чтобы рассчитать, какая сумма вам положена». Если перейдете по ссылке, узнаете, что вам где-то кто-то начислил, допустим, 44 тысячи рублей, их готовы перевести на вашу карточку, но для этого надо оплатить пошлину в 5 тысяч рублей. А еще вас попросят ввести реквизиты вашей банковской карты. В лучшем случае вы лишитесь 5 тысяч, а в худшем — всех денег, которые были на карточке.

Чтобы не попадаться на удочку виртуальным мошенникам, надо быть более бдительным, не таким доверчивым, а в школах и вузах ввести спецкурс об интернет-безопасности или интернет-гигиене.