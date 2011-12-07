Анна Захматова: Волонтеры работают под лозунгом - «Стань участником перемен!»

Движение «Волонтеры Конституции» было создано в начале года. Его главная задача - информирование населения об изменениях, которые предлагаются внести в конституцию, о правилах проведения голосования и поведения на избирательных участках.

Волонтеры обзванивали граждан старше 65 лет, отвечали на вопросы по предлагаемым поправкам к Конституции, узнавали, если у человека возможность прийти на избирательный участок или требуется приход членов избирательной комиссии к нему на дом.

К тому же, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, появилось много нюансов в самой процедуре голосования: наличие медицинской маски, перчаток, необходимость, социальная дистанция. Соблюдение всех этих правил контролируют «Волонтеры Конституции». Об этом рассказала заместитель министра по делам молодежи РТ Анна Захматова во время пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ».