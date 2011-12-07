Более 60 тысяч татарстанцев обратились к «Волонтерам Конституции» с волнующими их вопросами

Как рассказал руководитель АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» Айрат Мубаракшин на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ», в пяти муниципальных образованиях Татарстана: Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Зеленодольске организованы волонтерские информационные точки. Все они снабжены раздаточными информационными материалами, сами волонтеры обеспечены экипировкой, телефонами и всем необходимым для оказания людям информационной поддержки. «Волонтеры Конституции» прошли трехэтапное обучение: дистанционное и очное, это важно для эффективности их работы.

Завтра волонтеры будут работать на избирательных участках.