Более 80 волонтеров-медиков будут работать завтра на избирательных участках

В день голосования за поправки к Конституции РФ на избирательных участках Татарстана будут работать 80 волонтеров-медиков — студентов медицинских училищ и колледжей. Об этом рассказала волонтер-медик Анна Макарова на встрече с журналистами, состоявшейся в ИА «Татар-информ».

Волонтеры будут измерять температуру тем, кто пришел на голосование, помогать маломобильным гражданам. Также они помогут сориентироваться на избирательном участке и будут следить за соблюдением социальной дистанции.