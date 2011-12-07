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Более 80 волонтеров-медиков будут работать завтра на избирательных участках

Они будут измерять температуру тем, кто пришел на голосование, помогать маломобильным гражданам.

В день голосования за поправки к Конституции РФ на избирательных участках Татарстана будут работать 80 волонтеров-медиков — студентов медицинских училищ и колледжей. Об этом рассказала волонтер-медик Анна Макарова на встрече с журналистами, состоявшейся в ИА «Татар-информ».

Волонтеры будут измерять температуру тем, кто пришел на голосование, помогать маломобильным гражданам. Также они помогут сориентироваться на избирательном участке и будут следить за соблюдением социальной дистанции.

КВ
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