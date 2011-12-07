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Ильсур Метшин: Расслабляться и забывать о мерах защиты не стоит

Сейчас татарстанцы в связи с теплой погодой носят маски формально, не закрывая дыхательные пути и спустив ее на подбородок.

Мэр Казани Ильсур Метшин напомнил татарстанцам о том, что расслабляться и забывать о мерах защиты от коронавирусной инфекции пока в общественном транспорте и магазинах не стоит.

Начальника Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков сказал, что сейчас татарстанцы в связи с теплой погодой носят маски формально, не закрывая дыхательные пути и спустив ее на подбородок. После чего Метшин отметил, что необходимо вывести профилактическую работу на новый уровень.

Напоминаем, что маски и перчатки по-прежнему необходимо использовать в общественном транспорте, в такси, магазинах и других местах оказания различных услуг. 

КВ
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