Карантинные ограничения поэтапно снимаются, но расслабляться рано

Снятие ограничений коснется тех магазинов, где торгуют розницей непродовольственных товаров и в которых имеется отдельный вход с улицы. Также с 29 июня разрешаются организованный вывоз детей в оздоровительные лагеря и санатории, а также туристические поездки. С 1 июля начнется прием детей в санатории и детские лагеря с круглогодичным режимом работы. Дабы обезопасить детей от коронавирусной инфекции, свыше 4,2 тысячи сотрудников этих учреждений будут обследованы на наличие антител к COVID-19.

Для лиц старше 65 лет режим самоизоляции сохраняется, отметил на очередном заседании городского оперативного штаба начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Главный врач Казани посетовал, что в последние недели горожане расслабились и легкомысленно относятся к выполнению обязательных требований Роспотребнадзора и постановления правительства республики.

По его мнению, казанцы в общественном транспорте и магазинах носят маски формально, часто не закрывая нос или спустив их на подбородок. На что мэр Казани Ильсур Метшин распорядился, чтобы ответственные за работу общественного транспорта и городской торговли усилили контроль за выполнением требований безопасности в условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции.

— Главным вопросом на повестке остается борьба с пандемией, — заявил Метшин. — Эпидемиологическая ситуация не просто не позволяет нам расслабляться, но и обязывает выводить профилактическую работу на новый уровень. Несмотря на послабление карантинных мер, расслабляться рано. В последнее время повторно закрывается ряд европейских стран, в частности Германия. Видимо, вторая волна у них не за горами. А мы сейчас только-только вышли на плато. Понятно, что наступило лето, у всех другое настроение, но вирус совершенно не расслабился. Он не сдается, и мы тоже не сдаемся, продолжаем работу.