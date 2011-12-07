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Казанские образовательные организации могут заявиться для участия в форумах

Всероссийская форумная кампания Федерального агентства по делам молодежи стартует с 3 июля.

В рамках кампании, приводящейся на платформе «АИС Молодежь России», образовательные учреждения могут зарегистрироваться для участия в таких форумах как «Таврида», «Восток», «Ладога» и многих других, сообщается на сайте мэрии Казани.

Следует отметить, что существующая эпидемиологическая обстановка вынуждает проводить ряд форумов в онлайн-режиме. Впрочем, часть мероприятий пройдет в традиционном формате, при соблюдении требований безопасности.

КВ
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