Министр образования заявил, что просматривать видеозаписи с экзаменов наблюдатели будут до марта следующего года

Министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов заявил, что выпускников со шпаргалками на ЕГЭ сразу же удалят с экзамена. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Бурганов отметил, что просматривать видеозаписи с экзаменов наблюдатели будут до марта следующего года. Поэтому тех, кого застали на видео со шпаргалками отчислят с университета прямо во время второго семестра.

По мнению главы Минобразования, сдавать в этом году экзамен будут только действительно замотивированные выпускники, планирующие поступать в вузы. Поэтому списывание на экзамене является вопросом чести как для учеников, так и для их педагогов, поскольку это является результатом их 11-летней работы в школе.

Сообщается, что пересдать экзамен из-за неудовлетворительной оценки в этом году не получится. Не явившимся на него по уважительным причинам в дополнительный период выпускники смогут только если есть подтверждающие документы.