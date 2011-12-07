На онлайн-обучение школы не перейдут

Проект постановления Правительства России «О проведении в 2020–2022 годах эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды» не означает ухода от традиционных занятий в школах. А информация, распространяемая в соцсетях о переводе обучения из обычной школы в онлайн-формат учебы, неверна – такое заявление опубликовало Министерство просвещения России.

«Речь идет не о замене одного вида обучения – очного – другим, дистанционным, а о возможностях использования в очном образовательном процессе элементов цифровых программ, например, материалов Российской электронной школы», уточняет в связи с этим министр просвещения Сергей Кравцов.