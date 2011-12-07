Проект «Расширяй горизонты»: кто поможет трудному подростку

- Елена Владимировна, как осуществлялась реализация проекта «Расширяй горизонты» в период самоизоляции?

- Дистанционно. Видеоконференции проводились на платформе Zoom. Со своими подопечными встречались еженедельно, в удобное для ребят время.

- Какие конкретно мероприятия проводились?

- Психологические встречи с ребятами чередовались с творческими флешмобами. Мы организовали несколько мероприятий, приуроченных к определенным праздникам, например ко Дню защиты детей и последнему звонку. Помогали подросткам справиться со стрессом, расслабиться и познать себя. Одна из тем психологической встречи была посвящена темпераменту. Ребята узнали, что это такое, каких видов он бывает. Во время следующего мероприятия поговорили о профориентации. Наши подопечные прошли психологический тест, который помог им определиться с выбором будущей профессии.

- Что больше всего запомнилось?

- Не могу выделить какую-либо встречу. Но хочу отметить, что свой вклад в общее дело внесли не только участники проекта, но и их одноклассники. Это очень важно, так как изменить поведение подростков возможно только в совместной работе с их ближайшим окружением.

- Сколько детей приняли участие в дистанционных мероприятиях?

- Из 150 участников проекта, к сожалению, не все ребята отнеслись к интернет-встречам с интересом. В основном к онлайн-беседам присоединялись группы подростков человек по 6 в возрасте от 16 до 18 лет. Участвовать в конкурсах и флешмобах желающих было больше.

- Как отзываются дети о мероприятиях?

- С теплотой. Дистанционное общение - это удобно. Современные дети любят проводить время в интернете. Они привыкли к виртуальной жизни. А интернет-контакт с наставниками - интересное нововведение, благоприятно влияющее на эмоциональный фон детей.

- Ощущаете ли вы результат своей работы?

- Общаться с участниками проекта дистанционно лучше, чем не общаться вообще. Сейчас очень заметно, как ребята, заявляющиеся на все встречи и мероприятия проекта, меняются в лучшую сторону. Они становятся более открытыми, в них просыпаются творческие способности. Подростки с удовольствием идут с нами на контакт.

- Пригодится ли опыт работы в режиме самоизоляции для дальнейшей практики?

- Прежде мы считали приоритетом очные встречи с трудными ребятами. Именно такой формат мероприятий позволяет установить эмоциональный контакт. В сложившейся же ситуации регулярно проводим онлайн-беседы. С наступлением летнего периода, когда дети уезжают из города, онлайн-события становятся особенно актуальными. Они способствуют сохранению достигнутой ранее психологической близости. Конечно же, мы планируем продолжить взаимодействовать с подопечными посредством интернета. Ведь, несмотря на то что у ребят начались каникулы, проект «Расширяй горизонты» продолжается.

Кроме того, будет проведено много выездных мероприятий, которые не могут быть заменены интернет-форматом. Среди запланированных - выездные экскурсии в Елабугу, Йошкар-Олу, приют для животных и другие. А для участия в акции «Бессмертный полк» ребята во время тематического мастер-класса подготовили фотографии своих родственников-фронтовиков.

Кстати

Финансирование проекта «Расширяй горизонты» осуществляется Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва).