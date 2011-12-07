Сергей Иванов расскажет о развитии внутреннего туризма в прямом эфире

Сегодня в 12:30 состоится онлайн-конференция с участием председателя Госкомитета РТ по туризму Сергеем Ивановым. Об этом передает пресс-служба Госкомитета.

На онлайн-встрече в прямом эфире #ТатарстанОнлайн в социальных сетях Иванов ответит на интересующие вопросы татарстанцев, а также расскажет о развитии внутреннего туризма в республике.

Посмотреть трансляцию можно будет во «ВКонтакте», «Одноклассники» и YouTube по следующим ссылкам:

https://vk.com/video-85877975_456241464

https://ok.ru/live/2752595238582

https://www.youtube.com/watch?v=FXTYmtNdczo.

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