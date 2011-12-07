Сергей Иванов о потоке туристов: Такого спада не было даже во время финансового кризиса 2008 года

Ближайшие несколько лет - время борьбы за выживание

- Сергей Евгеньевич, как изменится мир после пандемии для путешественников и тех, кто по долгу службы много ездит, летает по миру?

- Если посмотреть на перспективу, то глобально ничего не изменится. Люди как путешествовали, так и будут путешествовать. Для молодого поколения, кому 20 - 25 лет, путешествия - это неотъемлемая часть жизни. Для них возможность увидеть мир, познакомиться с новыми странами намного важнее, чем новый автомобиль, дорогая одежда, другие внешние показатели успеха. Они так и говорят: «Мы живем, чтобы путешествовать. Мы работаем, чтобы путешествовать».

Количество путешествующих будет расти. Развитие новых технологий неизбежно приведет к глобальному сокращению рабочего дня при сохранении уровня заработной платы, и у людей будет больше времени на себя, путешествия.

- Сколько времени потребуется сфере гостеприимства, чтобы восстановить свои позиции?

- Максимум три года. Отели, предприятия общественного питания, транспорт, другие сферы, связанные с туризмом, на два с половиной месяца практически замерли. У них нет большой финансовой подушки безопасности. Они живут за счет постоянного притока гостей, которые им приносят деньги. Гостей нет, значит, денег нет. А обязательные платежи, расходы на зарплату сотрудникам никто не отменял.

К счастью, жизнь постепенно входит в нормальное русло, и надеемся, что все трудности удастся преодолеть. Но ближайшие несколько лет для предприятий туристической отрасли это будет борьба за восстановление финансовой стабильности, подъем на тот уровень, на котором находились до пандемии.

- Как сократился поток туристов?

- Такого спада не было даже во время финансового кризиса в 2008 году. Тогда снижение числа путешествующих было незначительно, а в этом году - до 30 - 40 процентов.

Кроме того, значительно сокращается количество деловых поездок. На карантине и самоизоляции многие перешли на дистанционный режим работы и поняли, что во многих случаях это удобно и выгодно. С одной стороны, новый тренд «удаленка» - это на самом деле эффективно. Но с другой стороны, приводит к резкому сокращению деловых поездок. Зачем куда-то лететь на переговоры, если их можно провести в режиме онлайн-конференции?! А это значит, транспорт, отели, кафе, рестораны будут терять своих возможных клиентов.

Кризис - стимул для развития внутреннего туризма

- Каким образом в этой сложной ситуации государство поддерживает туристическую отрасль?

- Туризм, сфера гостеприимства вошли в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. Есть федеральный и республиканский уровни поддержки: это субсидия на зарплату, двухпроцентный кредит, другие льготы. Весь пакет мер поддержки направлен на то, чтобы сохранить занятость в отрасли.

Но есть категории людей, работающих в сфере туризма, но которые не попали в список тех, кто имеет право на финансовую поддержку. Например, экскурсоводы, которые не трудоустроены и не являются самозанятыми. Да, многие из них где-то официально работают и ведение экскурсий для них дополнительный заработок. Но примерно у 100 наших экскурсоводов работа гидом была единственным источником заработка. Мы много раз просили их определиться со своим юридическим статусом и стать самозанятыми. Но они этого не сделали и остались без государственной поддержки.

- Как повлияет пандемия на развитие внутреннего туризма?

- Мы совместно с татарстанскими отельерами и рестораторами разработали интересные предложения для привлечения туристов. Например, уже стартовала акция «2+1»: при бронировании двух ночей подряд третья ночь для туриста будет бесплатной. Семьи, путешествующие с детьми, имеют возможность бесплатного размещения ребенка до 12 лет. К тому же все гости, которые воспользуются этими предложениями, получат в подарок бесплатную двухчасовую экскурсию по центру Казани. Еще один приятный бонус - кафе и рестораны, участвующие в акции, предоставляют посетителям скидку 25 процентов на общий чек. Акция будет действовать до 15 декабря 2020 года. Все подробности можно узнать на сайте Visit Tatarstan и сайте Туристско-информационного центра (ТИЦ) Казани.

Путешествовать не запретишь, но будьте бдительны

- Объявлен старт еще одного проекта - «1000 и 1 удовольствие за выходные»…

- Пока в эту новую туристическую программу вошли четыре экскурсионных маршрута: великий Болгар, Чистополь, Елабуга и Камское Устье. Каждое путешествие длится два дня, стоимость его 2200 рублей на человека. Сюда включены расходы за проживание в гостинице в течение двух дней, завтрак, два обеда и экскурсии. Разрабатываются еще 9 маршрутов по Татарстану.

Другое новое направление - авторские индивидуальные пешеходные экскурсии от профессиональных гидов. Двухчасовые тематические прогулки по городу - настоящий тренд лета 2020 года.

- Сергей Евгеньевич, многих волнует вопрос: можно ли на лето и осень планировать поездки в другие регионы России, другие страны?

- Пока нет определенности с завершением пандемии, заранее путешествие лучше не планировать. Также не стоит заблаговременно бронировать и оплачивать отели, билеты на самолеты, поезда. Сделайте это ближе к сроку намечаемой поездки.

Конечно, путешествовать не запретишь, но я бы все-таки посоветовал в ближайшие год-два не улетать, не уплывать в удаленные, труднодоступные точки нашей планеты. Если вдруг случится какая-то непредвиденная ситуация и вдруг закроют границы и объявят карантин, выбираться из таких дальних уголков будет гораздо сложнее. Чтобы максимально обезопасить себя от возможных неприятностей во время путешествия, необходимо тщательно его спланировать и ответственно подойти к выбору маршрута.

«Адаптация» - так называется общероссийский журналистский проект, в котором принимает участие и редакция газеты «Казанские ведомости». Цель проекта - осмыслить происходящие в связи с пандемией коронавирусной инфекции перемены, подготовиться к будущим реалиям, а по возможности и предсказать их. Организаторы проекта - Союз журналистов России по инициативе Санкт-Петербургского отделения СЖ РФ.

Журналисты заглянут в наше будущее вместе с авторитетными в обществе персонами: учеными, деятелями культуры и искусства, политиками, с теми, кого знает и кому доверяет аудитория.

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