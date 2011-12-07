Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани организован альтернативный отдых для детей и подростков

В летние каникулы для казанских ребят из проблемных семей организованы группы кратковременного пребывания. Эти группы открыты при районных отделах комплексного центра социального обслуживания населения г. Казани.

Цель этих групп — альтернативный досуг детей и подростков, профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Как сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, в Ново-Савиновском районе для участников групп уже проведена интерактивная программа «Я живу в ритме ЗОЖ» с викториной, спортивной эстафетой, подвижными играми и конкурсом рисунков на асфальте «Здоровье — знак благополучия!».

Специалисты КЦСОН Вахитовского района провели мастер-класс «Магия творчества» и занятие «3D конструктор».

А члены летнего отряда «КлубОк» Приволжского района приняли участие в увлекательном квесте «В поисках приключений». Они искали и нашли сундук с «сокровищами».

КВ
Лента новостей