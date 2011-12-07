Ветеран Афганской войны: От поправок зависит «будущее наших потомков»

Председатель Комиссии по делам молодежи и патриотическому воспитанию Общественной Палаты Татарстана Рафаэль Шакирзянов проголосовал за поправки к Конституции.

Полковник запаса Службы внешней разведки отметил, что его привлекла одна из поправок, в которой указана «незыблемость наших границ, на которые претендуют другие страны», ибо многие пытаются исказить и приуменьшить значение Победы советского народа.

Также он акцентировал внимание на поправки, в которых сказано об оказании социальной помощи ветеранам. Шакирзянов добавил, что считает своим долгом принять участие в голосовании, поскольку от поправок зависит «будущее наших потомков».