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Ветеран Афганской войны: От поправок зависит «будущее наших потомков»

Полковник запаса СВР Рафаэль Шакирзянов принял участие во Всероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ в Казани.

Председатель Комиссии по делам молодежи и патриотическому воспитанию Общественной Палаты Татарстана Рафаэль Шакирзянов проголосовал за поправки к Конституции.

Полковник запаса Службы внешней разведки отметил, что его привлекла одна из поправок, в которой указана «незыблемость наших границ, на которые претендуют другие страны», ибо многие пытаются исказить и приуменьшить значение Победы советского народа.

Также он акцентировал внимание на поправки, в которых сказано об оказании социальной помощи ветеранам. Шакирзянов добавил, что считает своим долгом принять участие в голосовании, поскольку от поправок зависит «будущее наших потомков». 

КВ
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