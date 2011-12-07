Эксперт Гимадутдинов: указ Путина о защите минимального дохода поможет пострадавшим от пандемии

Указ президента России о защите граждан, чей доход ниже прожиточного минимума, принят своевременно и особенно поможет тем, кто потерял работу из-за кризиса, вызванного пандемией. Таким мнением с корреспондентом «Казанских ведомостей» поделился председатель комиссии Общественной палаты РТ по вопросам экономики и инфраструктуре жизнедеятельности граждан Айрат Гимадутдинов.

«Человек может брать кредит по жизненно вынужденным обстоятельствам, а потом попасть в трудную ситуацию. Например, может потерять работу, и он физически не сможет выплачивать эту сумму, тем более, если ещё есть дети. Если у человека будет гарантированный минимум, он сможет более-менее свои обязательства погашать, жить и воспитывать ребёнка, например», — сказал эксперт.

По его мнению, система будет работать благодаря государственным компенсациям, которые уже существуют для поддержки малого и среднего бизнеса. Также одним способом привлечения средств для помощи гражданам может стать реструктуризация.

«Здесь нужно считать и высчитывать — у государства есть различные механизмы компенсации», — отметил Гимадутдинов.

Также подобная мера поможет сделать поведение банков более осознанным. Понимая, что в случае трудной ситуации у гражданина вернуть деньги будет гораздо труднее, финансовые организации начнут внимательнее относиться к выдачам кредитов, подчеркнул собеседник издания.

Сегодня на прямой линии президент РФ сообщил, что подписал указ, запрещающий снимать средства, в том числе и за выплату кредита, с тех граждан, чей доход меньше прожиточного минимума.