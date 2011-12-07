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Над ЖК «Царево» в Казани пролетели воздушные шары

Один из воздушных шаров приземлился прямо на крышу.

Жители казанского жилого комплекса «Царево» зафиксировали полет воздушных шаров над жилыми домами. Видео очевидцы выложили в социальные сети.

На кадрах видно, что два воздушных шара пролетают прямо над домами комплекса. Один из них приземлился на крышу, второй — улетел за здание местного детского сада.

Мнения пользователей разделились на два лагеря: одни были рады жизнерадостности людей, другие – остались в недоумении, негодуя, кто дал им разрешение на подобные полеты. 

КВ
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