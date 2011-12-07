Новый владелец РК «Ривьера» рассказал, когда снесут его здание

Демонтаж развлекательного комплекса «Ривьера» начнется после того, как будут заключены все нормативно-правовые отношения с арендаторами. На данный момент происходит согласование необходимых технических документов. Об этом сообщил управляющий партнер и руководитель ГК Kravt Invest Валерий Кравцун.

«Что касается сроков, то вчерашний, сегодняшний день показал то, что есть еще определенный ряд незакрытых вопросов, есть еще много работы. Очень сложно установить определенные даты», — сказал Кравцун.

Также вчера в Казанской ратуше были представлены проекты концепций развития территории на правом берегу Казанки. По словам бизнесмена, в них отражены ключевые идеи, которые необходимо реализовать на этой территории.

«Это прогулочные зоны, это и характеристики, которые будут акцентированы на зоне Кремля. Поэтому по мере поступления информации мы будем держать вас в курсе», — подытожил Кравцун.

Напомним, конкурс на лучший проект был объявлен в Казани в апреле. Тогда стало известно, что развлекательный центр «Ривьера» на правом берегу Казанки, который приобрела питерская ГК Kravt Invest будет демонтирован из-за того, что «морально устарел и экономически нецелесообразен».